شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: وعدت فأوفيت بخمس بطولات للزمالك في موسم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك انه أوفى بوعده لجماهير الأبيض بالحصول على 5 بطولات السوبر المصري والإفريقي والسعودي بالإضافة الى كأس مصر والكونفيدرالية.

أضاف أمير مرتضى: " بشكر اللاعبين كانوا رجالة في الملعب وحققوا أحلام جماهير الزمالك في كل أنحاء العالم".

وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وأليو بادجي من الأهلي.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.