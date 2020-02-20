شكرا لقرائتكم هاني شاكر: قرأت قرآن أثناء ركلات الترجيح في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان هاني شاكر٬ نقيب الموسيقيين٬ أنه كان يقرأ القرآن أثناء مشاهدة ركلات الترجيح فى مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، موضحا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة امام الزمالك والأبيض لم يظهر مثلما قدم أمام الترجي".

وأضاف شارك في تصريحات تليفزيونية: "الشوط الأول عندما انتهي بالتعادل حسيت ان الزمالك هيكسب وانه مش يوم الأهلي٬ والحمدلله فى النهاية بالفوز بلقب السوبر المصري".

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في سياق مختلف أكد نقيب الموسيقيين٬ أنه لم يشغل باله على الإطلاق بإلغاء حفل محمد رمضان فى مباراة السوبر، قائلا: "لم أنشغل على الإطلاق بإلغاء حفل محمد رمضان فى السوبر وهو أمر لا يخصني".

وأضاف: "فى النهاية مبروك لجماهير الزمالك الحصول على بطولتين فى أسبوع واحد وأتمني التوفيق للأبيض فى الفترة المقبلة".

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.