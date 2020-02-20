شكرا لقرائتكم مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلى: الزمالك بطل مصر والعرب وأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بلاعبى الفريق الأبيض بعد الفوز على الأهلى بركلات الترجيج والتتويج بلقب السوبر المحلى على ستاد محمد بن زايد بدولة الأمارات

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنمج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" احنا بطل العرب بعد الفوز على النجم الساحلي، وبطل أفريقيا بعد الفوز على الترجي، وبطل مصر بعد الفوز على الأهلي اللي قالوا عليه لايقهر".

توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".