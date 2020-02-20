شكرا لقرائتكم فايلر عن رفض لاعبى الأهلى تسلم الميداليات: الوسط ينقصه الروح الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى تصرف لاعبيه بعدم تسلمهم ميداليات المركز الثانى خلال مراسم كأس السوبر المصرى عقب الخسارة أمام الزمالك فى المباراة التى جمعتهما بمدينة أبو ظبى.

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توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

نشر الحساب الرسمى لصحيفة الاتحاد الإماراتية على موقع تويتر تصريحات المدير الفنى للأهلى خلال المؤتمر الصحفى تحت عنوان " الوسط الرياضي يفتقد للروح الرياضية وطلبت من اللاعبين استلام الميداليات وكنت سأفعل ذلك مع أي فريق"