للمرة الثانية.. الزمالك يرفع "كأس السوبر المصري" في استاد محمد بن زايد

بعدما حسم نادي الزمالك مباراة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح رفع محمود عبد الرازق شيكابالا بصحبة لاعبو الزمالك بإستاد محمد بن زايد، وتعتبر تلك البطولة هي البطولة الثانية في خلال أسبوع واحد.

وتوّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد