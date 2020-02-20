الزمالك بطلًا للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح

حسم نادي الزمالك مباراة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.
في البداية تصدى محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي لتسديدة أشرف بن شرقي، ليعود محمد أبو جبل ويتصدى لتسديدة محمد هاني واليو باجي الوافد الجديد ويحسم اللقاء لصالح الفريق الأبيض.
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