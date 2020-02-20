الاتحاد الاسيوي يوقف بغداد بونجاح شهرين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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اعلن السد القطري الخميس ايقاف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لهدافه الجزائري بغداد بو نجاح لمدة شهرين وذلك على خلفية هجومه على حكم مباراة السد والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اسيا 2019.

وذكر حساب السد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الآسيوي يوقف بغداد_بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين الاماراتي بالجولتين الثالثة والرابعة من دوري ابطال اسيا (ذهاباً وإياباً).

ويعد ايقاف بغداد ضربة للسد الذي يعاني من غيابات في الفترة الاخيرة وايضا الايقافات ، حيث تعرض 3 من نجومه للاصابة في الفترة الاخيرة واخرهم حسن الهيدوس ابرز مهاجمي الفريق لاصابته بكسر بسيط امام سيباهان الايراني بالدوحة الثلاثاء الماضي، الى جانب اصابة لاعبي الوسط سالم الهاجري وعلي اسد.

كما يفتقد السد ايضا الظهير الايسر عبد الكريم حسن افضل لاعب في اسيا 2018 لايقافه 5 اشهر بقرار من لجنة الانضباط الاسيوي في 22 تشرين الاول/اكتوبر الماضي لطرده ايضا في مباراة الهلال بالدوحة.

ويتصدر السد مجموعته الرابعة بدوري ابطال اسيا برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيباهان وتعادله مع النصر السعودي.