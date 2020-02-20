الامارات | حكم السوبر المصري فال خير للأهلاوية ويعشقه جمهور برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم السوبر المصري فال خير للأهلاوية ويعشقه جمهور برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسندت لجنة التحكيم في مصر إدارة مباراة السوبر المصري الذي يقام اليوم في استاد مدينة محمد بن زايد إلى الحكم النرويجى سيفين أودفار موين، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وسبق للحكم النرويجي أن أدار مباريات قمة المصرية من قبل كما أدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري عام 2017، ويشتهر النرويجى أودفار صاحب الـ41 عام، بكثرة إشهار البطاقات الصفراء حيث أشهر 1212 بطاقة صفراء خلال ظهوره فى 447 مباراة لذا يعد إشهاره للإنذار الأصفر قائم بقوة فى أي مباراة بينما أشهر الإنذار الأحمر المباشر 35 مرة فقط وأشهر إنذار أحمر بعد إشهار إنذارين فى 27 مُناسبة.

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كما سبق للحكم النرويجى، أن أدار 6 مباريات هذا الموسم فى الدورى السعودى وبدأ أودفار الذى يعمل فى خدمات الطوارئ "الإسعاف" مسيرته التحكيمية عام 1995 وجاءت أول مباراة له بالدوري الممتاز النرويجي عام 2003 فيما تعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في عام 2015 ضمن مباراة العودة لدور الـ8، أحد أشهر مباريات الحكم النرويجي، والتي شهدت تحقيق برشلونة لـ"ريمونتادا" رغم الهزيمة في الذهاب بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى مواجهتي بايرن ميونخ وأرسنال 2013 و2014.

كما يعتبر الجمهور الأهلاوي الحكم النرويجى فال خير على الفريق حيث أدار من قبل مباراة الاهلي والزمالك في الدور الثاني من موسم 2015 / 2016 والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما توج الأهلي بلقب كأس مصر تحت قيادة الحكم عندما أدار لقاء الأهلى والمصرى فى نهائى كأس مصر فى 2017 والذى انتهى بفوز الأهلى بنتيجة 2 / 1.