شقيق نجم سان جيرمان يسب توخيل بألفاظ نابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

بعد الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، تعرض الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان لكثير من الانتقادات، بعضها كان خارج اللياقة، كتلك التي صدرت عن شقيق مدافع الفريق الباريسي بريسنيل كيمبيمبي.



وحمل مانو كيمبيمبي، شقيق مدافع باريس سان جيرمان، مسؤولية خسارة فريق العاصمة الفرنسية أمام دورتموند، في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، للمدرب الألماني.

وانتقد شقيق المدافع الفرنسي بريسنل كيمبيمبي طريقة لعب توخيل والتشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة دورتموند من خلال فيديو نشره على حسابه في موقع "تويتر".

لكن في خضم انتقاده، وصف مانو كيمبيبي المدرب توخيل بكلمات نابية أخرى، ولم يعلق المدرب الألماني عن فيديو مانو كيمبيمبي.

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وواجه توخيل انتقادات لعدم الدفع بثنائي الهجوم إدينسون كافاني وماورو إيكاردي في الرمق الأخير من اللقاء رغم التأخر في النتيجة.

وأرجع توخيل الهزيمة أمام دورتموند إلى أن فريقه "تأثر بإصابات لاعبيه في الأسابيع الماضية، منوها بأن نيمار لم يلعب منذ 15 يوما".

واعترف المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بأن فريقه "عانى في مواجهة مرتدات درتموند، مما أثر على ثقة اللاعبين"، لكن توخيل توعد فريق دورتموند بالرد بقوة في مباراة الإياب.

وفي الأسبوع الماضي، أبعد ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان الأجواء "السلبية" حول الفريق قائلا: إنه لا يجب الشعور بالخوف في وجود "اثنين من أفضل لاعبي العالم"، مشيرا إلى نيمار وكيليان مبابي.

ورغم تعاون الثنائي في هدف باريس سان جيرمان، خطف المهاجم النرويجي الصاعد إيرلينج هالاند الأضواء وسجل هدفي دورتموند ليمنح الأفضلية للفريق الألماني قبل لقاء العودة في باريس يوم 11 مارس/آذار المقبل.