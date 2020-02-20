رياضة | الأهلي والزمالك "قمة" سوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك "قمة" سوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك، حيث يفتتح ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، أبوابه لاستقبال لقاء من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية، على لقب كأس السوبر المصري، وذلك في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس.

أهلي فايلر يسعى للفوز باللقب الثاني عشر في السوبر

يدخل النادي الأهلي مواجهة الليلة وهو عازما على تحقيق الانتصار، والفوز بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه، حيث سبق وتوج الفريق بالبطولة 11 مرة وهو صاحب الصدارة في الفوز بالبطولة، وسيلعب السويسري رينيه فايلر بطريقته المعتادة معتمدا على قدرات لاعبيه الهجومية وفي مقدمتهم أجايي وحسين الشحات وأفشة لتحقيق الانتصار.

الزمالك يتسلح بالروح بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

بمعنويات تعانق السماء يدخل فريق الزمالك قمة الليلة، حيث نجح الفارس الأبيض في الفوز بلقب السوبر الإفريقي على الترجي التونسي الجمعة الماضية، ويسعى الفرنسي كارتيرون للفوز بلقب ثاني في أقل من أسبوع، وسيعول كارتيرون على خبرات لاعبيه أشرف بن شرقي وطارق حامد وفرجاني ساسي لتحقيق الانتصار.

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