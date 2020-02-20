شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تسلّط الضوء على صدمة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على هزيمة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «جارديان» في عنوانها: «درس إسبانى»، حيث وضعت صورة لمحمد صلاح وهو يتحسر على إحدى الفرص الضائعة خلال المباراة، فيما قالت صحيفة «ديلى ستار» «إن مسيرة كلوب انتهت.. وخسر ليفربول في النهاية».. بينما خرجت صحيفة «مترو» بعنوان: «ساؤول الفاشلون.. خسارة نادرة لليفربول وضعت الريدز في حاجة لريمونتادا أوروبية جديدة».

فيما قالت صحيفة «ديلى ميل»: «كلوب ينهار» في دورى أبطال أوروبا خسر ليفربول 0/1 أمام أتلتيكو مدريد. وأشارت إلى أن هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالى بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية، وأمام نابولى في مجموعات دورى الأبطال قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو، كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجارى.

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بينما جاء غلاف «ميرور» بصورة لحسرة نجوم ليفربول وكلوب تحت عنوان: «هكذا هو شعور الخسارة».. ليفربول الذي لا يخسر في الدورى الإنجليزى يحتاج إلى ليلة ساحرة في أنفيلد لعبور أتلتيكو.

في نفس السياق، أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، أنه سينتظر تقييم الطاقم الطبى لحالة قائد الريدز جوردن هندرسون بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.

وقال «كلوب»، في تصريحاته للموقع الرسمى لنادى ليفربول: «بالنسبة لهندرسون، فلقد شعر ببعض الألم في العضلة الخلفية للفخذ. لا أعتقد أن هناك ما يدعو لكثير من القلق، ولكنه لم يستطع إكمال اللعب. سننتظر تقييم الطاقم الطبى لحجم الإصابة، ثم سنرى».

وعن استبدال محمد صلاح، أوضح «كلوب»: «استبدال مو كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط».