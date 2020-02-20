شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لن نؤجل القمة.. والدوري المصري مش أهلي وزمالك بس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير في موعده ولن يتم تأجيله.
وتابع عبد الله في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لقاء القمة في موعده ولن يتم تأجيله، هناك فرق آخرى فالدوري المصري مش أهلي وزمالك بس"
وأتم: الأهلي والزمالك لم يتقدما بطلب من أجل تأجيل المباراة ولن يتم تأجيلها، مشددا: "بالشكل ده الدوري مش هيخلص شهر 6"
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