شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لن نؤجل القمة.. والدوري المصري مش أهلي وزمالك بس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير في موعده ولن يتم تأجيله.

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وتابع عبد الله في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لقاء القمة في موعده ولن يتم تأجيله، هناك فرق آخرى فالدوري المصري مش أهلي وزمالك بس"

وأتم: الأهلي والزمالك لم يتقدما بطلب من أجل تأجيل المباراة ولن يتم تأجيلها، مشددا: "بالشكل ده الدوري مش هيخلص شهر 6"