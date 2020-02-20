تعرف على موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك وأبرز المعلقين والقنوات الناقلة..شلبي والكعبي والكواليني في المقدمة

يلتقي فريقي الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء غدًا الخميس؛ في السوبر المحلي الذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات التى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب ومعدل التصحيح 3/4، إضافةً إلى إذاعتها عبر قناة "أون سبورت". أبرز المعلقين

يعلق على قناة أبو ظبي ثلاثة معلقين عرب وهم: على سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده للتعليق العربي . وخصصت القناة الصوتية الرابعة لمعلق إنجليزي في خدمة مميزة للجاليات الأجنبية التي تهتم بفريقي الأهلي والزمالك، وهي أول مرة يتم التعليق على السوبر المصري بلغة انجليزية.

وقررت قناة أون سبورت تعيين أربعة معلقين لمباراة السوبر وهم مدحت شلبي وأيمن الكاشف ومحمد الكواليني وبلال علام .

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