وزير الرياضة: شعبية الأهلي والزمالك تقلصت أمام برشلونة والريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن شعبية الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة تقلصت لصالح ريال مدريد وبرشلونة بعدما انتشر بث المباريات الأوروبية.

وقال وزير الرياضة في تصريحاته لقناة "تين" الرياضية: "علينا أن نعمل على تحسين صورة الأهلي والزمالك لتعود المنافسة بينهما إلى درجة القوة التي كانت من قبل."

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وتابع: "لا يجب أن يكون السؤال بين جماهير كرة القدم أنت تشجع ريال مدريد أم برشلونة، لأن الأهلي والزمالك لهما قيمة يجب أن تعود كما كانت في السابق، ولا يصح أن يكون الجمهور المصري يفضل برشلونة وريال مدريد على القمة المصرية."

وأضاف: "تأثير الأهلي والزمالك على الشعوب العربية كان له قيمة كبيرة الوطن العربي بالضبط كقيمة الأعمال الفنية المصرية والفنانين الكبار."

وواصل: "عندما يلعب الأهلي والزمالك خارج مصر فهذا تسويق لقيمة الفريقين وشعبية كرة القدم المصرية ودعوة مفتوحة من أجل السياحة في مجال الرياضة."