مانشستر سيتي يفوز على وست هام بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي الفوز على وست هام يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإتحاد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري

الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي السيتي كل من رودريجو هيرنانديز و كيفين دي بروين في الدقائق 30 و 62.

وبتلك النتيجة يرفع السيتي رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 24 في المركز الـ 18، لتستمر معاناته في رحلة الهروب من شبح الهبوط.