رياضة | اتحاد الكرة يحسم مصير إقامة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحسم مصير إقامة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى موقف مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم على ستاد القاهرة الدولى.

وأكد أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير في موعده ولن يتم تأجيله.

وتابع عبدالله في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لقاء القمة في موعده ولن يتم تأجيله، هناك فرق آخرى في الدوري المصري مش أهلي وزمالك بس"

وأتم: الأهلي والزمالك لم يتقدما بطلب من أجل تأجيل المباراة ولن يتم تأجيلها، مشددا: "بالشكل ده الدوري مش هيخلص شهر 6"