رياضة | رضا عبد العال لـ"الخليج 365 الرياضي": الكفة متوازنة بين الأهلي والزمالك.. وأتمنى عدم مشاركة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال لـ"الخليج 365 الرياضي": الكفة متوازنة بين الأهلي والزمالك.. وأتمنى عدم مشاركة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن رأيه في مباراة القمة بين المارد الأحمر والزمالك في السوبر المصري، وتوقعاته للمباراة المنتظرة بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، مساء غداً الخميس، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والذي سيقام في الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويلتقي الأهلي بإعتباره بطل الدوري المصري، أمام الزمالك بطل كأس مصر، على أرضية ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

Advertisements

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" مباراة الأهلي والزمالك مباراة قمة، حتى لو كانت ودية، ستظل تلك المباراة تحمل ذكريات رائعة لكلا الفريقين وكذلك الجماهير".

وتابع:" مستوى الأهلي جيد جدًا في بطولة الدوري المصري وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا، والزمالك بدأ الموسم وهو متذبذب المستوى ولكن أداء الفريق في تحسن خصوصًا بعد مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي، وأعتقد أن الكفة متوازنة بين الفريقين".

وواصل:" جونيور أجاي وأشرف بن شرقي، هما اللاعبان الأكثر حسمًا لـ الأهلي والزمالك في قمة السوبر المرتقبة".

وأكمل:" لا نستطيع توقع تشكيل الأهلي، لأن فايلر المدير الفني للأحمر يقوم بعمل مداوره بين اللاعبين في كل مباراة، بينما الزمالك سيبدأ بنفس التشكيل الذي بدأ به مباراة السوبر الإفريقي، إلا لو كان هناك إصابات سيقوم كارتيرون بإستبدال اللاعب المصاب".

وشدد لاعب الأهلي والزمالك السابق:" أتمنى عدم مشاركة كهربا في المباراة، وإذا شارك يجب عليه عدم الإلتفات إلى الجماهير في المدرجات، ويضع كل تركيزه في الملعب فقط".

وأتم:" الفريق الأكثر إستحواذًا على وسط الملعب، سيكون الأكثر حظًا للفوز بالسوبر، وأتمنى خروج المباراة بشكل يليق بمستوى الفريقين، وبالكرة المصرية".