رياضة | أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19 فبراير: نجم الأبيض يغيب رسميًا عن السوبر.. أزمة قبل مواجهة الأهلي.. موعد مباراة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19 فبراير: نجم الأبيض يغيب رسميًا عن السوبر.. أزمة قبل مواجهة الأهلي.. موعد مباراة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 19 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الرد على انتقال حمدي النقاز إلى الدوري الليتواني وفقدان نجم الزمالك قبل موقعة السوبر المصري ورسالة من كارتيرون وغيرها من الأخبار الهامة.

رسالة من كارتيرون للاعبي الفريق قبل موقعة السوبر

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رسالة للاعبيه قبل مواجهة الأهلي غدًا الخميس في بطولة السوبر المصري على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وطلب كارتيرون من لاعبيه بضرورة غلق صفحة الترجي التونسي والتتويج بالسوبر الافريقي تمامًا، ووضع تركيزهم في أمر واحد فقط وهو حصد بطولة الغد حتى لا يفسدوا الفرحة على الجماهير.

وأشار إليهم أن استمرار التفكير في لقاء الترجي سيكون له تأثير سلبي عليهم ويهدد فرص الفريق في تحقيق الانتصار، وطالبهم بغلق تلك الصفحة تمامًا خاصة أن الفريق مقبل على منافسات ومباريات صعبة.

أزمة في الزمالك قبل موقعة السوبر

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تجهيز حازم إمام لاعب الابيض لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن طبيب الفريق يسابق الزمن من اجل لحاق حازم إمام بالمباراة، في الوقت الذي تعرض محمد عبدالغني إلى الإصابة في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر ذاته بأن اللاعب سوف يحصل على بعض المسكنات من اجل المشاركة والتواجد بتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي ببطولة السوبر المصري.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

تعليق مفاجئ من مطصفى فتحي قبل موقعة السوبر المصري

صرح جناح نادي الزمالك مصطفى فتحي ، أن فريقه يمر بأيام صعبة في ظل توالي مباريات قوية وحاسمة خلال الشهر الجاري.

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و خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قال مصطفى فتحي : "الزمالك يمر بفترة ضغط كبيرة للغاية، ولكن الجميع في حالة تركيز ونستعد للمواجهة بشكل جيد ونتمنى تحقيق الفوز بالسوبر المصري ".

وأضاف فتحي : "أنا سأخوض مباراة السوبر الثالثة لي في الإمارات، وفي كل مرة نجد تنظيم رائع ولا أراه في أي مكان آخر".

أول رد من الزمالك على انضمام حمدي النقاز إلى الدوري الليتواني

كشف نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك عن تطورات الموقف بعد توقيع التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق لنادي سودوفا الليتواني بشكل رسمي.

وأوضح عزام في تصريحات خاصة أن الزمالك سيختصم النادي الليتواني والمطالبة بمنعه من القيد لمدة فترتين بعد قيامه بالحصول على توقيع اللاعب.

وأشار إلى أن الزمالك يطالب بمضاعفة العقوبات على حمدي النقاز والحصول على تعويض مالي من اللاعب والنادي الليتواني بسبب ما حدث.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي

تلقى الزمالك صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، غدا الخميس، على لقب بطولة كأس السوبر المصري.

وتأكد غياب محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، عن مباراة فريقه غدًا الخميس أمام الأهلي، في كأس السوبر المصري، بسبب الإصابة.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الخميس القادم ٢٠ فبراير ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في دولة الإمارات.