رياضة | مفاجأة.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم جديد من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم جديد من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان يستهدف ضم كورتوا

وأكدت شبكة "أوك دياريو" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد في الصيف القادم.

وأشارت الشبكة إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يضع كورتوا على رأس قائمة أولوياته في نهاية الموسم الجاري.

موقف ريال مدريد من بيع كورتوا

Advertisements

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي ريال مدريد يرفض نهائيا فكرة بيع كورتوا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة النادي له.

يذكر أن تيبو كورتوا كان قد انضم إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2018 قادما من صفوف نادي ريال مدريد بعقد يمتد حتى عام 2024.

مشاركات تيبو كورتوا مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك تيبو كورتوا في 31 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وقدم اداء طيب مع الفريق حتى الآن.

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 53 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.