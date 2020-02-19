زميل ميدو يُحقر من انتقال حكيم زياش إلى تشيلسي

شغل انتقال النجم الدولي المغربي “حكيم زياش” من أياكس أمستردام إلى تشيلسي مطلع هذا الأسبوع، الرأي العام الهولندي، لدرجة دفعت أحد أساطير نادي أياكس للتحقير من تلك الخطوة، ووصف نادي تشيلسي بالفريق الصغير الذي لا يليق بطموحات لاعب يريد تحقيق أشياء عظيمة خلال مسيرته الاحترافية.

وقال زميل أحمد حسام ميدو في أياكس أمستردام “فان دير ميدي” لقناة VTBL الهولندية، بإنه كان يتوقع انتقال حكيم زياش إلى ناد كبير في الميركاتو الصيفي 2020، لكنه صُدم حين علم بتوقيع النجم المغربي لنادي تشيلسي للعمل تحت إمرة المدرب الإنجليزي الشاب “فرانك لامبارد”.

وأضاف فان دير ميدي “هذه الخطوة لا تليق بطموحات لاعب مثل زياش يطمح لتحقيق أشياء عظيمة، لقد حان الوقت كي يُغادر أياكس أمستردام هذا العام بعدما أصبحت مباريات الدوري الهولندي مثلها مثل الحصص التدريبية بالنسبة لزياش، لهذا كان لديّ شعور بأنه يبحث عن ناد جديد من عدة أشهر، وأعتقد أنه على استعداد للقيام بهذه الخطوة الآن”.

وأكد زميل ميدو في أياكس خلال أعوام 2001 و2002 و2003 قبل الانتقال إلى الإنتر الإيطالي “التغيير أمر مهم يحتاجه الرياضي المتفوق، لكنني لم أتوقع اختيار زياش لنادي تشيلسي، لا أعتقد أنه فريق كبير أو مستقر يستطيع المنافسة على الألقاب بصفة مستمرة، كنت أتوقع انضمامه لصفوف بايرن ميونيخ أو فريق آخر بهذا الحجم”.

وأشار فان دير ميدي في نفس الوقت إلى أن كل شيء قد يتغير خلال تواجد زياش مع تشيلسي، خصوصًا إذا تمت معاقبة مانشستر سيتي بالإيقاف على الصعيد القاري لمدة موسمين.

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واستطرد “حتى لو تغيرت الأمور وتمت معاقبة مانشستر سيتي، لن أتابع مباريات زياش من المنزل بإعجاب”.

ويتصدر أياكس الدوري الهولندي برصيد 53 نقطة بفارق ست نقاط عن ألكمار الثاني، وسجل زياش 16 هدفًا في المسابقة المحلية خلال الموسم الماضي من 29 مباراة، وسجل 6 أهداف هذا الموسم من 19 مباراة.

وكان زياش انضم لصفوف أياكس مطلع موسم 2017/2016 من تفينتي إنشخيدة الهولندي، علمًا بأنه بدأ مسيرته رفقة هيرنفين عام 2012.

وكلف انتقال زياش إلى تشيلسي حوالي 40 مليون يورو، على أن تبدأ مسيرة اللاعب مع فريق غرب لندن بدءًا من موسم 2021/2020.