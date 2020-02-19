وزير الشباب والرياضة يكرم رجل الأعمال “المغشي”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



كرم وزير الشباب والرياضة حسن زيد وعدد من قيادات الوزارة صباح اليوم الأربعاء رجل الأعمال الشيخ عبدالله أحمد المغشي- مالك مدينة ألعاب حديقة السبعين بصنعاء بدرع اليوم العالمي للطفل.

وخلال التكريم أوضح الوزير زيد في تصريح إعلامي أن تكريم “المغشي” يأتي تقديراً لجهوده التي يبذلها ودعمه المستمر واللامحدود لكافة الفعاليات والانشطة الخاصة بالشباب والطلاب والاطفال في مختلف المناسبات الدينية والوطنية لزرع البسمة في وجوههم في ظل استمرار العدوان والحصار للعام الخامس على التوالي.

وأشاد الوزير بالمبادرات الإنسانية والترفيهية التي يقدمها المغشي لكافة شرائح المجتمع اليمني على رأسها تخصيص أيام ترفيهية مجانية ومفتوحة لطلاب المراكز الصيفية وأسر الشهداء والجرحى, للتخفيف عن معاناتهم أمام صلف العدوان والتي كان آخرها تقديم( 17000)سبعة عشر الف تذكرة مجانية بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

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من جانبه عبر المغشي عن شكره وامتنانه لوزير الشباب والرياضة على هذا التكريم المفاجئ, واعتبره محط فخر واعتزاز له ولكافة العاملين في مدينة الألعاب, مؤكدا بأن مدينة الألعاب ليست للترفية وحسب’ وإنما مدرسة يتعلم منها المجتمع على المحبة والإخاء والتسامح والأخلاق والقيم.

ودعا المغشي إلى الإهتمام بتربية الشباب اليمني التربية الدينية والإسلامية الحقيقة بما من شأنها تعزيز الهوية اليمنية والحفاظ عليها.

حضر التكريم الاستاذة/هناء العلوي وكيلة الوزارة لقطاع المرأة وعدد آخر من قيادات وزارة الشباب والرياضة.