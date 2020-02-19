شكرا لقرائتكم أنشيلوتي: غوميش جاهز للعودة إلى الملاعب أمام أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أن لاعب الوسط أندريه غوميش، الذي تعرض لإصابة مروعة في الكاحل قبل أقل من أربعة أشهر، بات جاهزا لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

ويغيب اللاعب البرتغالي عن الملاعب منذ الثالث من نوفمبر الماضي عندما تعرض لكسر في الكاحل الأيمن أمام توتنهام هوتسبير بعد تدخل قوي من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

والتحق غوميش البالغ عمره 26 عاما بمران الفريق الأول في نهاية الشهر الماضي وشارك لمدة 60 دقيقة في مباراة ودية الأسبوع الماضي، وقال أنشيلوتي لتلفزيون إيفرتون: أدى بشكل جيد ولعب براحة كبيرة دون أي مشكلات وبات جاهزا للعب، بكل تأكيد يجب الحديث إليه حول شعوره بعد خوض أول مباراة عقب غياب طويل.

ويحتل إيفرتون المركز التاسع في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة ويتقدم بمركز واحد ونقطتين على أرسنال.