ليستر سيتي يجهز لخطف نجم ليفربول

يبدو أن آدم لالانا لاعب وسط ليفربول، أصبح قريبًا من الانتقال إلى ليستر سيتي في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع الريدز، وفقًا لما أوردته شبكة سكاي سبورت العالمية.
وذكرت سكاي سبورت، في تقرير أعدته اليوم الأربعاء أننادي ليستر سيتي أبرم اتفاقًا مبدئيًا مع آدم لالانا لارتداء قميص الفريق في الصيف المقبل.
ويحق للاعب وسط ليفربول التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي بعد انتهاء عقده وفقًا للوائحالاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنص على إمكانية توقيع اللاعب المنتهي عقده لنادٍ آخر قبل انتهاء عقده بـ 6 أشهر.
أشارت الشبكة أن أندية توتنهام وأرسنال ووست هام يونايتد لديهم تطلعات للظفر بخدمات لالانا في الصيف المقبل.
ويرتدي البالغ من العمر 31 عامًا قميص ليفربول منذ صيف 2014 قادمًا من ساوثهامبتون.
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