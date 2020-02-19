نيمار يُهاجم باريس سان جيرمان ويُحملهم مسؤولية تراجع مستواه

حمّل مهاجم نادي باريس سان جيرمان “نيمار جونيور” الجهاز الفني والطبي لناديه الفرنسي، مسؤولية ظهوره بمستوى غير مقنع، خلال ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر بطل فرنسا في الأعوام الست الأخيرة، على يد بوروسيا دورتموند، بهدفين مقابل هدف، في ليلة تألق “إيرلينج هولاند” على ملعب سيجنال إدونا بارك.

وعلى الرغم من تسجيله هدف البي أس جي الوحيد، خلال المواجهة، إلا أن نيمار لم يقتنع بمردوده خلال المباراة، مرجعًا السبب للقرار الذي اتخذه الجهاز الفني، بتجميده في آخر أربع مباريات مع النادي.

ولم يلعب نيمار مع باريس منذ الفوز على مونبيليه بخمسة أهداف دون رد، وهذا بسبب آلام شعر بها في عضلات الفخذ، ارتأى الجهاز الطبي أن يخلد إلى الراحة، لمدة ثلاثة أسابيع.

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وصرح نيمار عقب المباراة قائلاً “لسوء الحظ، لم يكن خياري الابتعاد لأربع مباريات، لقد جاء من النادي والأطباء. إنهم الأشخاص الذين اتخذوا القرار، وهو قرار لم يعجبني”.

ثم أضاف راقص السامبا “لقد أجرينا الكثير من المناقشات حول هذا الموضوع، أردت أن ألعب، كنت أشعر أنني بحالة جيدة ولكن النادي كان خائفًا، وفي النهاية أنا من يعاني”.

وتابع حديثه “أنا أفهم الخوف الذي كان النادي يتحدث عنه، لأنه في العامين الماضيين لم أتمكن من اللعب في دور الـ 16. أحترم القرار ، لكن لا يمكن أن يكون الأمر هكذا، لأن اللاعب ينتهي به الأمر. بعيدًا عن الملعب، كان من الصعب للغاية لعب مباراة كهذه، مكثفة، لمدة 90 دقيقة دون توقف. انها مختلفة. لو كنت في حالة أفضل ، لكانت بالتأكيد لعبت بشكل أفضل “