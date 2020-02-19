اونلاين | كورة لايف yallahoot مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف yallahoot مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة توتنهام هوتسبير ولايبزيج:

تقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة الإنجليزية، لندن، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 62 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ولايبزيج:

تنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

كما تنقل المباراة عبر عدد من القنوات حول العالم، أبرزها:

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BT Sport 2 / HD

RSI LA 2 HD

Virgin Media Sport

Movistar Liga de Campeones HD1

HRT 2 HD

معلق مباراة توتنهام هوتسبير ولايبزيج:

يتولى التونسي المخضرم رؤوف خليف مهمة التعليق على المباراة المرتقبة، عبر شبكة بي إن سبورتس.

توتنهام الساعة 10 علي قناة 1