وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بفوزه على الجزائر في كأس العرب لكرة القدم

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للشباب بعد فوزه على منتخب الجزائر فى بطولة كأس العرب للشباب بنتيجة ٤ اهداف مقابل هدف واحد .

وقد أشاد الدكتور اشرف صبحى بهذا الجيل الصاعد من شباب منتخب مصر والذي قدم أداءًا فنيا راقيا طوال شوطي المباراة، محققاً فوزاً كبيراً على منتخب الجزائر الشقيق ، لافتا ان هذا الجيل يمثل نواة لمنتخب مصر الاول لكرة القدم وبذلك يتحقق تواصل الاجيال فى التميز وتحقيق البطولات .

كما اوضح صبحى ان هناك تكريما لائقا ينتظر هؤلاء الابطال ، مشيرا ان وزارة الشباب والرياضة تقدم كافة انواع الدعم لجميع المنتخبات فى كل الالعاب الرياضية .

يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على التواصل الدائم مع كافة المنتخبات الرياضية التى تهدف الى المشاركة الفعالة فى البطولات المختلفة وتحقيق انجازات كبيرة تضاف الى سجل الرياضة المصرية .

يذكر ان منتخب مصر للشباب على فاز على نظيره الجزائري 4-1 في المباراة التي أقيمت امس الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية.

أحرز رباعية المنتخب الوطني أسامة أحمد في الدقيقتين 7 و46 ، ومحمود عبدالمحسن في الدقيقة 83 ، وإبراهيم عادل في الدقيقة 92، وهدف الجزائر محمد بوكرمة في الدقيقة 72.

يشارك في البطولة 16 منتخبًا وزع على 4 مجموعات "العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى"، و"المغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في المجموعة الثانية"، و" 4-1 في المباراة التي أقيمت امس الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية.أحرز رباعية المنتخب الوطني أسامة أحمد في الدقيقتين 7 و46 ، ومحمود عبدالمحسن في الدقيقة 83 ، وإبراهيم عادل في الدقيقة 92، وهدف الجزائر محمد بوكرمة في الدقيقة 72.يشارك في البطولة 16 منتخبًا وزع على 4 مجموعات "العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى"، و"المغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في المجموعة الثانية"، و" السعودية وفلسطين والجزائر ومصر في المجموعة الثالثة"، "السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة".

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