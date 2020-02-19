رياضة | حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المغربي أشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند، بأن مستقبله لم يحسم بعد، وأنه قد يوقع عقدا نهائيا مع النادي الألماني، الذي يلعب له معارا من ريال مدريد.

وتألق حكيمي خلال فوز دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان (2/1)، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، مواصلا عروضه الجيدة.

ويتطلع حكيمي إلى مواصلة التطور، والمزيد من المشاركة في المباريات، حيث أبدى تقبلا لاحتمالات عدم عودته إلى ريال مدريد، مع انتهاء إعارته في الصيف المقبل.

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وقال حكيمي، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء: "كل شيء يمكن أن يحدث في حزيران/يونيو، لكننا سننتظر ونرى ماذا سيحمل الصيف".

وأضاف: "ما أفكر فيه هو أنني أريد المشاركة ومواصلة التطور.. وهنا في ألمانيا يمنحونني هذه الفرصة".

وانضم حكيمي (21 عاما) إلى دورتموند، معارا من ريال مدريد في 2018، لمدة موسمين، وقد أثبت نفسه مع الفريق الألماني.