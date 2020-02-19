رئيس الزمالك يشن هجوما عنيفا على عبد الفضيل

قام رئيس نادي الزمالك “مرتضي منصور” بشن هجوما حادا على لاعب النادي الأهلي السابق “شريف عبد الفضيل” بعد أن صرح الأخير مؤكدا أن لاعبي الفارس الأبيض يخشون من قميص المارد الأحمر خلال مباريات القمة.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر ونادي الزمالك لقاء القمة يوم الخميس القادم؛ حيث يستضيف اللقاء ستاد ملعب بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويقع النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 15 مباراة دون تعادل أو هزيمة، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث بـ31 نقطة بعد أن تعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين وحقق الفوز في 9 مباريات.