شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحذر كهربا من الالتفات لهتافات الجماهير في السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من الالتفات لهتافات الجماهير خلال مواجهة السوبر أمام الزمالك غداً ، الخميس، بابوظبي، والتي قد تدخل في تراشق معه وذلك بعد رحيله عن الزمالك وانتقاله لأفيش البرتغالي قبل أن يستقر به الحال في الأهلي.

وأكد عبد الحفيظ لكهربا ان هدف الفريق الأساسي هو حسم السوبر لصالحه، مطالباً الجناح الدولي بالرد على أي استفزاز داخل الملعب فقط مشدداً أن العقوبات ستكون في انتظار أي لاعب يقوم بأي تجاوز تجاه الجماهير.

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وفي هذا الشأن، طالب محمود الخطيب رئيس النادي لاعبي الفريق بضرورة بذل أقصى ما لديهم والسعي جيدًا لتحقيق لقب السوبر خاصة أن الفريق يسير بُخطى جيدة محليًا وأفريقيًا وشدد رئيس الأهلي في حديثه مع اللاعبين قبل سفر الفريق للإمارات أمس على أن مثل هذه اللقاءات المهمة تكون مؤثرة ومهمة في مسيرة الفريق لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات مهمة محليًا وأفريقيًا.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير النادى الأهلى بالإمارات على استقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى مطار أبو ظبى لخوض مباراة السوبر المصري، وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعى النادى فى مطار أبو ظبى، حاملين أعلام النادى لتشجيع اللاعبين ودعمهم، وهتفوا للأهلى مطالبين بالفوز بكأس البطولة.