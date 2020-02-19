شكرا لقرائتكم مخطط أحمال النادى الاسماعيلى يضع برنامج بدني لـ أحمد أيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع التونسى أكرم العلياوى مخطط أحمال النادى الاسماعيلى برنامج بدنى لـ أحمد أيمن لاعب الدراويش لتجهيزه لمباراة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة بدور الستة عشر لكأس مصر على ستاد الاسكندرية ، حيث يعانى اللاعب من الاصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الخلفية فى بيراميدز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد بالدوري.

ويواصل اليوم الاربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز، وكان المدرب الفرنسى قد منح لاعبيه راحة من المران الاثنين عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية" والتى أقيمت على ستاد الاسماعيلية مساء الاحد الماضى.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

الإسماعيلى قد تأهل على حساب الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة، بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

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ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبى.

بعيداً عما سبق أعرب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن سعادته وارتياحه بتحقيق الفوز على الرجاء المغربى بالإضافة إلى عدم استقبال أي هدف، وقال جوميز: "حققنا فوز هام على فريق كبير رغم عدم وصول الأداء للشكل المطلوب في معظم مجريات اللقاء وخاصة في الشوط الأول".

وأضاف: "نجحنا في خلق أكثر من فرصة في الشوط الثاني وكنت اتمني زيادة فارق الأهداف قبل المواجهة الصعبة التي تنتظرنا في المغرب منتصف الشهر القادم".

واختتم: "نحتاج للروح التي ظهرت على لاعبي الفريق في قادم المباريات المحلية بالإضافة إلى مباراة الإياب، والتأهل سيكون هدية لجمهور الدراويش الرائع".