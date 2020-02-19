شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستعيد جهود على الفيل فى مواجهة انبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل مدافع الفريق فى مواجهة انبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بداعى الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مباراة الاهلى ، ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على مصر المقاصة بكأس مصر على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة عصر الجمعة المقبلة استعداداً لمواجهة انبى فى الخامس من مارس المقبل بإنطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدوري العام ، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية ، وينتظر الفائز من مباراة الاسماعيلى وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبلة.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية .

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

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ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى.