شاهد.. أتلتيكو مدريد يُسقط ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا هامًا على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوريأبطال أوروبا.
جاء الهدف في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، حيث نجح فريق أتلتيكو مدريد في التقدم مبكرًا، بعد ركلة ركنية، فشل دفاع ليفربول في إخراج الكرة،لـ ترتد إلى ساؤول، ويسددها الإسباني في شباك الحارس أليسون بيكر.
وشارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة منذ بدايتها، وخرج مستبدلًا في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في لقاء الأياب من جديد، يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر مارس المقبل.
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