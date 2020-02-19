شكرا لقرائتكم خبر عن المصائب لا تأتي فرادى.. 3 عقبات تصعب مهمة سان جيرمان في مباراة العودة والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020 بات توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام أزمة كبيرة قبل مواجهة فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني يوم الحادي عشر من شهر مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا .

Advertisements وسيكون توخيل منقوص من خدمات الثنائي الإيطالي ماركو فيراتي والبلجيكي توماس مونييه بسبب الإيقاف حيث تعرض كلاً منهما لإنذار جعل البطاقات تتراكم عليهم. وتعقد هذه الغيابات من مهمة العملاق الفرنسي في مباراة الإياب في الوقت الذي يعاني منه توخيل أيضاً من مشكلة في الجبهة اليمنى لإصابة اللاعب الشاب كولين داجبا وإبتعاده عن المشاركة خلال الاسابيع القليلة المقبلة .

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