بيشتشيك يحفر إسمه بحروف من نور في تاريخ أسود الفيستيفال

الأربعاء 19 فبراير 2020

ظهر البولندي لوكاس بيشتشيك في تشكيلة فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني وشارك ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .



وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن الدولي البولندي سوف يظهر للمباراة رقم 350 في جميع المسابقات ما يعني أن اللاعب صاحب الـــ34 عاماً قد دخل تاريخ النادي الألماني العريق وبات أول لاعب يشارك مع الفريق في 50 مباراة بالتشامبيونزليج .

يذكر أن بروسيا دورتموند قد عبر عقبة العملاق الباريسي بهدفين مقابل هدف قبل موقعة الإياب المقرر لها يوم الحادي عشر من شهر مارس على ملعب حديقة الأمراء .