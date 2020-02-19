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شبح ميسي يطارد باريس سان جيرمان في سيجنال إيدونا بارك

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الأربعاء 19 فبراير 2020

خذل لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جماهيرهم بأداء مخيب في مباراة بروسيا دورتموند الألماني والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف على ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من وخاصة في الشوط الأول .

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وأشارت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات في تغريدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أفادت أن البي إس جي إكتفوا فقط بمحاولتين هجوميتين خلال 45 دقيقة من المباراة .

وأضافت إلى أن المعدل يعتبر الأسوأ للعملاق الفرنسي في التشامبيونزليج منذ المباراة الشهيرة التي خسرها أمام في الكامب نو والتي أقيمت في مارس عام 2017 .

وفي تلك المباراة خسر رفقاء كيليان مبابي من رفقاء ليونيل ميسي بستة أهداف مقابل هدف على الرغم من تفوقهم ذهاباً برباعية نظيفة في أشهر ريمونتادا بالتاريخ الكروي الجديد .

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