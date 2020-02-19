شكرا لقرائتكم رغم جاهزيته طبيًا.. رمضان صبحي خارج تشكيل ودكة الأهلي في السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يتواجد في تشكيل أو دكة الأهلي خلال لقاء السوبر المصري أمام الزمالك.
وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية، أن رمضان جاهز من الناحية الطبية لكنه لن يشارك أساسيا أو بديلا وأنه تواجد في المعسكر من أجل الدخول في أجواء المباريات في ظل غيابه منذ فترة كبيرة بسبب إصابته.
وتحظى المباراة باهتمام إعلامى وجماهيرى كبير فى ظل كونها بطولة خاصة بين القطبين، وبسبب حالة الفريقين العالية قبل قمة السوبر، باعتبار نتائج الأهلى الجيدة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر وتحقيق 15 انتصار متتالي بالدوري بخلاف صعوده إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ونفس الحال بالنسبة للزمالك الذي يقدم نتائج طيبة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وآخرها التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.
وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :
شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.
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