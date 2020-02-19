شكرا لقرائتكم رغم جاهزيته طبيًا.. رمضان صبحي خارج تشكيل ودكة الأهلي في السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يتواجد في تشكيل أو دكة الأهلي خلال لقاء السوبر المصري أمام الزمالك.

وتابع عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية، أن رمضان جاهز من الناحية الطبية لكنه لن يشارك أساسيا أو بديلا وأنه تواجد في المعسكر من أجل الدخول في أجواء المباريات في ظل غيابه منذ فترة كبيرة بسبب إصابته.

Advertisements