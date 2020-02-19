شكرا لقرائتكم أبو رجيلة: مباراة الترجي تجعلك مطمئن على مشاهدة مواجهة قوية بالسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق أن الأهلي يقدم مستوى عالي في الفترة الأخيرة ويقدم نتائج قوية في مسابقة الدوري.

قال أبو رجيلة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، قائلا الأهلي لديه لاعبين على اعلى مستوى ولكن مباراة الترجي تجعلك مطمئن على أن المباراة ستكون مواجهة قوية بين الفريقين.

وأشاد أبو رجيلة بقرار الإدارة الغلق على الفريق عقب التتويج بلقب السوبر الإفريقي ، مشيدا بأداء اللاعبين في مباراة السوبر قائلا: "ورجعونا لماضي جميل ورجعوا كورة الزمالك الحلوة".

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أوضح أنهم لم يكونوا يحصلون على مكافآت حال التتويج بالبطولات بأداء سيء ولكن عند تقديم الكرة الجميلة يكون الجميع سعداء.