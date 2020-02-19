شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: المنتخب يفتقد 5 من أبرز نجومه في كأس العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتابع ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية، أن المنتخب يفتقد 5 من أبرز نجومه في كأس العرب رغم الفوز الكبير. وأتم أن الفوز اليوم جاء بعد اجتهاد كبير من جانب اللاعبين والجهاز الفني، وأن الفترة المقبلة مهمة من أجل التتويج.

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