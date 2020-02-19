شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي : فايلر يخوض مباراة السوبر بالتشكيل المعتاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام غالي قائد الأهلي السابق، أن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات ، مشيراً إلي أن الفريق الأكثر هدوءاً سيتوج بالكأس .

قال حسام غالي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي: "أن مباريات البطولات تلعب على تفاصيل صغيرة"، مضيفاً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لن يقوم بتغيرات في التشكيل المعتاد عليه .

وأكد قائد الأهلي السابق، أن الفريق الذي سيستغل أنصاف الفرص هو الذي سيفوز بالمباراة ويتوج بالسوبر المحلي .

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