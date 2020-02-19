اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 18/2/2020 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها نجاح المنتخب الوطنى للشباب فى الفوز على نظيره الجزائرى بأربع أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس العرب للشباب تحت 20 عاما. نجح المنتخب الوطنى للشباب فى ألفوز على نظيره الجزائرى بأربع أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس العرب للشباب تحت 20 عاما.. وصل، منذ قليل، فريق النادى الأهلى إلى ملعب نادى الوحدة الإماراتى لخوض أول مران بأبوظبى استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الزمالك مساء بعد غد الخميس. حرص عدد من مشجعى فريق الزمالك بالإمارات على التواجد فى فندق الإقامة الخاصة بسعد محمد لاعب فريق مواليد 2000 المصاب بمرض السرطان.. تعاقد نادى الزمالك مع المحترف الأمريكى مايك تايلور لتدعيم فريق كرة السلة، خلال ألفترة المقبلة فى ظل مشاركة ألفريق ببطولة لأفرليج، وكذلك نهائيات دورى السوبر.. Advertisements شارك رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى فى مران فريقه الجماعى المقام حاليًا على ملعب الوحدة الإماراتى بعد عودته من إصابة قوية فى العضلة الخلفية شاكر عبد ألفتاح مديرا فنيا للترسانة خلفا لمحمد صلاح تعاقد مسئولو الترسانة مع شاكر عبد ألفتاح لقيادة ألفريق الكروى فنيا خلفا لمحمد صلاح الذى تقدم باعتذار رسمى بالأمس. أصدر اتحاد الخماسى الحديث برئاسة شريف العريان بيانا رسميا عن تواجد منتخب الصين للعبة، فى المعسكر المقام باستاد القاهرة. اقترب محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك من قيادة ألفريق فى مباراة الاهلى المثرر لها الخميس المقبل فى السوبر المصرى بعز مفاضلة مع محموز جنش ولكن كارتيرون قال محمد فضل، عضو اتحاد الكرة، إن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى ستقام فى موعدها يوم 24 فبراير الجارى، مشددا على عدم وجود نية لتأجيلها..

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