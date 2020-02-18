شكرا لقرائتكم وزير الشباب يكلف محمد نور بحضور مباراة السوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كلّف أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة محمد نور المدير التنفيذي للوزارة بحضور مباراة السوبر المصرى والتي تجمع فريقى الأهلى و الزمالك بعد غد الخميس بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى بالإمارات .
جاء تكليف نور بحضور السوبر بدلا من الوزير ، نظرا لانشغال الدكتور اشرف صبحى ببعض الأمور الهامة بديوان الوزارة .
وكان صبحى قد أكد على أهمية فريقا الأهلى والزمالك وأنهما يمثلان قيمة كبيرة في الكرة العربية مٌقدماً الشكر للإمارات على استضافة السوبر المحلي مشدداً على أن إقامة السوبر المحلى فى الإمارات تسويق جيد للكرة المصرية".د
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