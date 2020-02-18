رياضة | عاجل.. قائد ريال مدريد يقرر الرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائد ريال مدريد يقرر الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني قرار بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

راموس يقرر الرحيل عن ريال مدريد

وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد نادي ريال مدريد يقرر الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

سبب رغبة راموس في الرحيل عن ريال مدريد في الصيف

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وأشار البرنامج إلى أن راموس يريد مغادرة نادي ريال مدريد بسبب إقتراب انتهاء عقده مع الفريق وعدم توصله إلى اتفاق مع النادي للتجديد حتى الآن.

وأكد البرنامج أن راموس يريد تجديد عقده لمدة موسمين قادمين مع نادي ريال مدريد ولكن إدارة النادي تريد تجديد العقد لموسم واحد وفقا لسياسة النادي مع اللاعبين الكبار في السن وهو ما يرفضه اللاعب وسيدفعه للرحيل عن النادي الملكي.

يذكر أن عقد سيرجيو راموس مع نادي ريال مدريد ينتهي بشكل رسمي في نهاية عام 2021 القادم.

مشاركات سيرجيو راموس مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك سيرجيو راموس في 32 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف ولم يصنع أي هدف.