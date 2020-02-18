اتحاد جدة يستعد للهلال بإشراف كاريلي وبمشاركة البدري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد البرازيلي فابيو كاريلي، يوم الثلاثاء، تدريبات فريقه الجديد اتحاد جدة لأول مرة بعدما أعلن النادي تعاقده معه، يوم الاثنين.
وواصل اتحاد جدة تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
واجتماع المدرب البرازيلي مع اللاعبين قبل انطلاقه مشواره التدريبي مع الفريق، شرح خلاله البرنامج التدريبي في المرحلة المقبلة.
وأعلن الاتحاد عن مشاركة كلا من أنيس البدري ومهند الشنقيطي في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.
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