شكرا لقرائتكم الأربعاء.. الكشف عن تفاصيل إصابة عبدالله عطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء أن لاعبه الدولي عبدالله عطيف أجرى أشعة على موضع إصابته في الركبة، على أن تتضح نتائجها يوم الأربعاء.
وخرج عبدالله عطيف من مباراة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي يوم الاثنين في دوري أبطال آسيا مصاباً، وحل زميله محمد كنو بديلاً عنه.
وشارك عبدالله عطيف في 15 مباراة مع الهلال خلال الموسم الجاري في بطولات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. الكشف عن تفاصيل إصابة عبدالله عطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.