شكرا لقرائتكم الأربعاء.. الكشف عن تفاصيل إصابة عبدالله عطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء أن لاعبه الدولي عبدالله عطيف أجرى أشعة على موضع إصابته في الركبة، على أن تتضح نتائجها يوم الأربعاء.

وخرج عبدالله عطيف من مباراة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي يوم الاثنين في دوري أبطال آسيا مصاباً، وحل زميله محمد كنو بديلاً عنه.

وشارك عبدالله عطيف في 15 مباراة مع الهلال خلال الموسم الجاري في بطولات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.