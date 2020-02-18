كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو مساء يوم الثلاثاء ، وذلك عندما يحل ليفربول الإنجليزي ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسيبحث أتلتيكو مدريد عن الاستفادة من عامل الأرض والجمهور والحصول على أفضل نتيجة قبل لقاء العودة على ملعب أنفيلد ، فيما يسعى نادي ليفربول لكسب نتيجة جيدة ، وإيقاف نتائجه المخيبة للآمال في الملاعب الإسبانية.

وفيما يلي أبرز الحقائق والاحصائيات قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول:-

* المواجهة الوحيدة التي جمعت بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا جاءت في مرحلة المجموعات خلال موسم 2008-2009 ، حيث انتهت كلتا المباراتين بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

* المواجهة بين أتلتيكو مدريد وليفربول في البطولات الأوروبية متوازنة تماماً ، حيث حقق كل فريق فوز وحدث التعادل مرتين ، فيما تمكن النادي الإسباني من إقصاء نظيره الإنجليزي في نصف نهائي الدوري

الأوروبي 2009-2010.

* ليفربول لم يفز في آخر خمس مباريات في الملاعب الإسبانية ، حيث خسر أربع لقاءات وتعادل مرة واحدة فقط ، فوزه الأخير جاء في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو (1-0).

* أتلتيكو مدريد وصل منذ موسم 2013-2014 إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا في ستة من المواسم السبعة الأخيرة ، بعد أن فعل ذلك مرتين فقط من قبل من موسم 1992-1993 إلى 2012-2013.

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* ليفربول تأهل أمام الأندية الإسبانية في آخر ثلاث مواجهات بدوري أبطال أوروبا ، ضد برشلونة في 2006-2007 في ثمن النهائي ، أمام ريال مدريد 2008-2009 في ثمن النهائي ، وضد برشلونة 2018-2019 في نصف النهائي.

* أتلتيكو مدريد لم يخسر على أرضه حتى الآن في

مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا مع المدرب دييجو سيميوني ، محققاً ثماني انتصارات وأربع تعادلات ، وفي تلك المباريات الاثنتي عشرة ، لم يتلقى مرماه سوى هدفين.

* المواجهة الوحيدة السابقة التي خاضها ليفربول في مباراة رسمية على ملعب واندا متروبوليتانو كان في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام خلال الموسم الماضي ، والتي انتهت بفوزه بهدفين نظيفين وتتويجه باللقب.

* في حال مشاركته يوم الثلاثاء ، فستكون هذه هي المباراة رقم 50 بالنسبة إلى ألفارو موراتا في دوري أبطال أوروبا ، لكن خمسين بالمئة من أهداف في هذه المسابقة كانت في دور المجموعات بمعدل سبعة من أصل 14 هدفاً.

* ليفربول لم يفز أبداً في ثلاث مباريات خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على جينك وريد بول سالزبورج في الجولة الثالثة والسادسة من دور المجموعات ، آخر مرة قام فيها بذلك في سبتمبر 1984 (5 مرات متتالية).

* ساديو ماني مهاجم ليفربول أحرز عشرة أهداف في 14 مباراة في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2017-2018 ، متجاوزاً كريستيانو رونالدو الذي كان يعتبر أكثر لاعب في هذا الجانب برصيد 11 هدفاً.