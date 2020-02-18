رياضة | رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يفسخ عقدا شوه ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة فسخ التعاقد مع الشركة المسئولة عن حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس برشلونة: "لقد تم فسخ العقد مع شركة E3Ventures فلم نتعاقد مع أحد لتشويه صورة أي لاعب أو مدرب أو رئيس".

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ونفى رئيس برشلونة التعاقد مع الشركة من أجل تشويه رموز النادي مثل ليونيل ميسي نجم الفريق الحالي وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

كان رئيس برشلونة قد واجه اتهامات التعاقد مع الشركة لتجميل صورته وتشويه سمعة بعض لاعبي الفريق وأساطير النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومنهم ما حدث مع ميسي.