شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استقبال الأبطال من ذوى الهمم يحل الأزمات التى تواجهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تبذل أقصى جهد للاهتمام بذوى الهمم، لإسعادهم ودمجهم فى مجالات المجتمع المختلفة، وكل هذا بفضل توجيهات الدولة والقيادة السياسية، التى تبذل كل ما بوسعها للاهتمام بهم.

وأضاف صبحى خلال الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم أن ذوى الهمم يمثلون خيرا كبيرا لأسرهم وأهلهم وإلى الوزارة أيضا، حيث قال إنه عندما يستقبل أي بعثة من الأبطال من ذوى الهمم فى المطار فور عودتهم من إحدى البطولات، وفور عودته إلى الوزارة يجد أى أزمة كانت تواجهنه أو مشكلة يتم حلها، وهذا حدث بالفعل عندما توجه فجر أحد الأيام لاستقبال إحدى البعثات في المطار ، وفور التوجه إلى الوزارة وجد أن أمرا ما قد تم حله، ووجد فى ذلك خيرا كثيرا

وأضاف أن الوزارة لديها استراتيجية للاهتمام بشريحة ذوى الهمم، واطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاماً لذوى الهمم كان محفزاً لتلك الشريحة ، وتحقق في هذا العام العديد من البرامج والقوانين التي تستهدف الارتقاء بتلك الشريحة، ونؤكد أن هذا العام كان شارة البدء لاستدامة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لتلك الشريحة، فذوي القدرات والهمم اثبتوا أنهم علامات بارزة في كل المجالات ونسعى دوماً لاستثمار طاقاتهم".

وأوضح الدكتور أشرف صبحي: "لدينا بالوزارة مكتبًاً لذوى القدرات والهمم يدعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم ويصقل مهاراتهم، ويعمل على دمجهم في المجتمع من خلال النشاط، ويهتم المكتب بجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى جمهورية مصر العربية، ويعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا اعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية، كما قمنا بتدشين مكتب شباب يدير شباب لذوى الهمم للتعاون خدمة لتلك الشريحة".