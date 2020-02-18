اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة السد وسيباهان بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH السد اليوم YALLA Sadd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة السد وسيباهان بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH السد اليوم YALLA Sadd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة السد وسباهان أصفهان الثلاثاء 18/2/2020 في دوري أبطال آسيا، حيث يسعى فريق السد القطري للظفر بالنقاط الثلاث الأولى له في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك حينما يستضيف فريق سباهان أصفهان الإيراني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 على أرضية ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة السد ضد سباهان أصفهان والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا، علماً بأن مباراة السد ضد سباهان أصفهان سوف يتم نقلها بث مباشر

Advertisements

آخر استعدادات السد لمُباراة سباهان أصفهان الثلاثاء في دوري أبطال آسيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة السد ضد سباهان أصفهان الثلاثاء 18/2/2020 في دوري أبطال آسيا

تابع لايف مباراة السد وسباهان أصفهان مباشر، حيث يدخل فريق السد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سباهان أصفهان، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق السد في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق السد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق السد في الفترة الماضية، نجح فريق السد في تسجيل ثلاثة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق السد ستة أهداف في مرماه.