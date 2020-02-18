تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 18 فبراير 2020، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العالمية، في إطار منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020. ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند x باريس سان جيرمان تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد x ليفربول تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2 دوري أبطال آسيا إف. سي. طوكيو x بيرث جلوري الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 Advertisements إف سي سيئول x ميلبورن فيكتوري الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD 2 العين x النصر الخامسة مساءا على قناة beIN Sports HD 3 السد x سباهان أصفهان الخامسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD 1 التعاون x الدحيل الخامسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD 2 الشارقة x بیرسبولیس الخامسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD 4

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كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول يواجه أتلتيكو ودورتموند يستضيف سان جيرمان.. أبرز مباريات اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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