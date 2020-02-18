رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة العين ضد النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة العين ضد النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020، أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ومباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "دور الـ16"

بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "الجولة الثانية"

العين ضد النصر، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

التعاون ضد الدحيل، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

السد القطري ضد سبهان أصفهان، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الشارقة ضد بيروزي، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.